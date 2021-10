Niemand will Kurz stürzen﻿

Gastkommentar von Johannes Huber. ÖVP-Darstellungen sind bewusst irreführend und zeugen von einer autoritären, demokratiefeindlichen Einstellung.

Doch was soll diese Staatsbürgerschaftskunde? Vertreter der ÖVP-Organisationen, die nach den Hausdurchsuchungen versuchen, Sebastian Kurz den Rücken zu stärken, wissen selbstverständlich, wie es wirklich läuft. Ihre Irreführung dient etwas ganz anderem, nämlich der Vorbereitung des nächsten Wahlkampfes. In diesem Sinne unterstellen sie auch, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wolle Kurz stürzen.

Das ist ungeheuerlich: Gestürzt werden Präsidenten in Bananenrepubliken, in der Regel durch das Militär. Sie werden mit Gewalt aus dem Amt gejagt. In Österreich läuft das noch immer anders. Und genau darüber wollen die Türkisen hinwegtäuschen: Eine Staatsanwaltschaft ermittelt, führt Hausdurchsuchungen mit richterlichen Genehmigungen durch. Kurz hat einen guten Anwalt, es läuft alles in geordneten Bahnen. Und wenn eine Mehrheit des Nationalrats, hinter der fast zwei Drittel der Nicht-ÖVP-Wähler stehen, Kurz demnächst das Vertrauen als Bundeskanzler entziehen sollte, er also das Amt verlieren würde, wäre das demokratisch legitimiert.