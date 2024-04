Niederösterreicher bei Verpuffung schwer verletzt

Der Mann erlitt Verbrennungen am Oberkörper und im Gesicht.

Der Mann erlitt Verbrennungen am Oberkörper und im Gesicht. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

Am Sonntagvormittag ist ein Niederösterreicher bei einer Verpuffung in seinem Wohnhaus in Leopoldsdorf im Marchfelde (Bezirk Gänserndorf) schwer verletzt worden.

Er erlitt Verbrennungen am Oberkörper und im Gesicht, wählte aber noch selbst den Notruf, hieß es auf APA-Anfrage vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich. Zu der Verpuffung dürfte es beim Einheizen gekommen sein. Einen Brand konnte der Schwerverletzte verhindern, indem er die Kamintür schnell wieder schloss.

Der Bewohner wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Wiener AKH geflogen. Die Feuerwehr konnte rasch wieder einrücken, weil keine Löscharbeiten durchgeführt werden mussten.