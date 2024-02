Niederösterreich: Zahlreiche Einsätze der Feuerwehr wegen Sturm

Der Sturm forderte die Einsatzkräfte der Feuerwehren in Niederösterreich.

Niederösterreich: Werbetafel der Shopping City Süd löste sich durch Sturm

In Kottingbrunn wurde in den Nachtstunden ein Blechdach einer Kfz-Werkstatt auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern abgedeckt. Einzelne Elemente wurden laut Bezirkskommando in angrenzende Straßen und in das Gebäude eines benachbarten Unternehmens geschleudert. In Berndorf prallte ein Lenker mit seinem Pkw gegen eine auf der B212 liegende Baumkrone. Das Auto wurde beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Von umgestürzten Bäumen, losen Transparenten und gelockerten Dach-Blechteilen berichtete auch die FF Mödling in einer Aussendung.