Niederösterreich: Wohnhauseinbruch nach einem Jahr geklärt

Einem 49-Jährigen wird vorgeworfen, am 17. Dezember 2107 in ein Wohnhaus eingbrochen zu sein. Nun konnte er festgenommen werden. Er zeigte sich geständig.

Nach rund einem Jahr ist ein Wohnhauseinbruch in Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt-Land) von der Polizei geklärt worden. Ein 49-jähriger Kroate war am Donnerstag aus seinem Heimatland nach Österreich ausgeliefert worden und wurde danach festgenommen. Bei der Einvernahme war der Mann laut Exekutive geständig. Der 49-Jährige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Ihm wird vorgeworfen, am 17. Dezember 2017 in das Wohnhaus eingebrochen zu sein und dabei Bargeld und Schmuck gestohlen zu haben. Dabei entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Nachdem der 49-Jährige ausgeforscht worden war, wurde von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein EU-Haftbefehl erlassen.