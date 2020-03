Niederösterreich lässt 24-Stunden-Pfleger einfliegen

Niederösterreich will gegen nächste Woche 24-Stunden-Betreuer einfliegen. 281 sollen am Montag ankommen und nach 14 Tagen Quarantäne einsatzbereit sein.

281 Betreuer aus Bulgarien und Ungarn eingeflogen

Das soll auch so bleiben. Daher werden laut "NÖN" nun 281 Betreuer in Abstimmung mit dem Außenminister, der Polizei und weiteren Stellen nach Österreich geholt. Sie werden nach ihrer Ankunft am Montag in ein Hotel gebracht, wo sie zwei Wochen lang in Quarantäne bleiben, um die aktuellen Einreisebestimmungen zu erfüllen.