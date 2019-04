Niederösterreich: Brand fordert Feuerwehr-Großeinsatz

143 Feuerwehrkräfte waren am Montag bei dem Brand in Waidhofen a. d. Ybbs im Einsatz.

143 Feuerwehrkräfte waren am Montag bei dem Brand in Waidhofen a. d. Ybbs im Einsatz. ©APA/HELMUT FOHRINGER (Themenbild)

Am Montag waren acht Feuerwehren mit 143 Mann stundenlang im Löscheinsatz. Grund war ein in Brand geratenes Hackschnitzellager in Waidhofen a. d. Ybbs.

In Waidhofen a.d. Ybbs sind am Montag acht Feuerwehren mit 143 Mann im stundenlangen Löscheinsatz gestanden. Im Stadtteil Konradsheim war ein Hackschnitzellager in Brand geraten. Die Flammen erfassten laut den Helfern auch eine angebaute Garage.

Der Brandalarm war am späten Nachmittag ausgelöst worden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und des Windes war eine Bekämpfung der Flammen nur unter schwerem Atemschutz möglich, berichtete die FF Waidhofen a.d. Ybbs-Wirts.

Zweithöchste Alarmstufe ausgelöst Bei dem Brand war die zweithöchste Alarmstufe (B3) ausgelöst worden, berichtete die FF Waidhofen a.d. Ybbs. Zur Bekämpfung der Flammen rückten auch Helfer aus Oberösterreich aus.

“Das hohe Einsatzaufkommen bewährte sich”, teilte die Feuerwehr weiter mit. Der Brand sei dadurch “relativ rasch” unter Kontrolle gebracht worden. Eine Frau wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus transportiert.