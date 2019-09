NGO-Plattform rechnet mit Türkis-Blau ab

Die Demokratie ist nach Ansicht der NGO-Plattform "Solidaritätspakt" weltweit unter Druck geraten.

In Österreich sei dieser vor allem von der geplatzten ÖVP/FPÖ-Bundesregierung gekommen. Mitsprache und Bürgerbeteiligung seien eingeschränkt worden, und zwar nach Mustern wie in autoritären Staaten, hieß es in einer Pressekonferenz am Dienstag. Eine neue Broschüre soll gegensteuern.