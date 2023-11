Neues Hundehaltegesetz hat Unterschied zwischen Größe als Kernpunkt

Eine geplante Novelle zum oö. Hundehaltegesetz in Oberösterreich sieht eine gesetzliche Differenzierung zwischen kleinen und großen Hunden vor.

Dies wurde von Tierschutz-Landesrat Michael Lindner (SPÖ) nach den Ergebnissen einer Arbeitsgruppe vorgestellt. Die Novelle wurde ausgelöst durch eine tödliche Bissattacke, die sich vor etwa zwei Monaten in Naarn ereignete. Der Vorschlag enthält keine Liste von gefährlichen Hunderassen.

Neues Hundehaltegesetz: 40/20-Regelung als wichtiger Punkt

Ein zentraler Punkt der Novelle ist die sogenannte 40/20-Regelung, nach der für Hunde mit einer Widerristhöhe von mehr als 40 Zentimetern oder einem Gewicht über 20 Kilogramm strengere Regeln gelten sollen als für kleinere Hunde. Ein sechsstündiger Sachkundenachweis soll für alle Hundehalter gelten. Die Kriterien für die Feststellung einer Auffälligkeit von Hunden sollen verschärft und erweitert werden, was den Gemeinden mehr Handlungsspielraum gibt, um das Hundehaltegesetz durchzusetzen. Es werden auch die Anforderungen an die Ausbildung und Haltung von auffälligen Hunden verschärft. Diese sollen in Zukunft ausschließlich mit Maulkorb und Leine geführt werden. Ein verbessertes Datenaustauschsystem zwischen den Gemeinden ist ebenfalls Teil des Vorschlags.