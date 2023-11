Neuer Ratgeber für Hausärzte zum Umgang mit häuslicher Gewalt

Ein neuer Leitfaden bietet niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Österreich Unterstützung beim Umgang mit häuslicher Gewalt.

Leitfaden für Gewaltschutz für Hausärzte

Ratgeber zeigt notwendige Versorgungsschritte im Falle häuslicher Gewalt

Der zweiseitige Leitfaden "Häusliche Gewalt: Erkennen, ansprechen, dokumentieren und weitervermitteln" führt durch die notwendigen Versorgungsschritte in der Praxis und zeigt auf, an welchen Punkten an ein Krankenhaus oder eine andere Institution weitervermittelt werden soll. Der Ratgeber schildert etwa, wann in Österreich Anzeigepflicht nach dem Gewaltschutzgesetz 2019 besteht - etwa nach einer Vergewaltigung. Der Leitfaden, der in neun Bundesländer-Varianten mit unterschiedlichen Kontaktdaten erscheint, soll aber keine Schulungen ersetzen, er soll lediglich als Gedächtnis- und Entscheidungshilfe dienen.