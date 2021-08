Neue ÖBAG-Chefin Hlawati verdient zwischen 585.000 und 750.000 Euro im Jahr

Das Gehalt der designierten ÖBAG-Chefin Edith Hlawati ist Boni-abhängig. Grundgehalt ist 585.000 Euro im Jahr, es können jedoch bis zu 750.000 Euro ausgezahlt werden.

Wahl Hlawatis erfolgte einstimmig

Governance an internationale Standards annähern

Was hatte Hlawati sonst noch in ihrem Konzept? Sie wolle die Governance an internationale Standards annähern. Hier gehe es um die Dauer, wie lange Personen in Aufsichtsräte entsendet werden, wie Aufsichtsräte und Ausschüsse zusammengesetzt werden. Auch welche Profile Menschen mitbringen müssen, die in Aufsichtsräte kommen sei Thema. "Es geht um Dinge, die auf dem internationalen Parkett selbstverständlich sind, bei uns aber noch nicht überall so wie wir es gerne hätten", so Kern.