Neue Gewaltschutz-Hotline für Frauen: Betreiber gesucht

Die rechtlichen Grundlagen für die Gewaltschutz-Hotline 116 016 für Frauen wurden von der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) umgesetzt. Nun wird nach einem Betreiber gesucht.

Nun werde ein Betreiber für die neue Telefonnummer gesucht, hieß es. "Durch die per Verordnung festgeschriebenen Zuteilungsvoraussetzungen möchten wir sicherstellen, dass unter der zugeteilten Rufnummer ein qualitativ hochwertiger Dienst angeboten wird", sagte der zuständige Geschäftsführer Klaus M. Steinmaurer.

Um die Hotline künftig betreiben zu können, müssen Antragsteller unter anderem mindestens drei Jahre Erfahrung in der professionellen telefonischen Beratung und Betreuung von Opfern von Straftaten sowie einschlägige Erfahrungen mit österreichischen und internationalen Opferhilfe- und Opferschutzorganisationen, Kooperationen mit Strafverfolgungsbehörden oder psychologischen Diensten nachweisen. Weitere Auflagen sind laut RTR der Betrieb der Hotline in ganz Österreich, geringe Wartezeiten bei der Entgegennahme von Anrufen sowie die internationale Zusammenarbeit mit Organisationen, die diese Rufnummer in anderen Staaten nutzen.