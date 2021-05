Nationalrat verbannt Glyphosat von bestimmten Orten

Wer einen Kleingarten pflegt, der wird in Zukunft nicht mehr auf Glyphosat zurückgreifen dürfen. Der Nationalrat fokussiert sich aber nicht nur auf Kleingärten: Auch Sportplätze und Parks sind betroffen.

Der Nationalrat beschließt am Donnerstag zum Abschluss seiner Plenarwoche ein Teilverbot für Pflanzenschutzmittel mit Glyphosat. Im Wesentlichen wird das Herbizid auf Flächen, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen genutzt werden, untersagt. Dazu zählen etwa Sportplätze und Parks. Auch in Kleingärten werden die Mittel nicht mehr zugelassen, in der Landwirtschaft bleibt der Einsatz aber erlaubt.