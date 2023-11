Nachspiel um Watschen für angeblichen Rapid-Fan vor Gericht in Wien

Am 3. September fand in der Generali Arena das Spiel zwischen Austria Wien und Austria Klagenfurt statt. Währenddessen kam es im Fan-Sektor zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, die nun vor Gericht verhandelt wurde.

26-jähriger Austria-Anhänger gab an angeblichen Rapid-Fan in Schutz genommen zu haben

"Das ist eine wunderschöne Geschichte, die Sie hier erzählen", sagte Richterin Martina Krainz. "Warum haben Sie das nicht bei der Polizei gesagt?" Weil dort hatte der 26-Jährige auf sein Aussageverweigerungsrecht beharrt. "Ich bin gewohnt, bei der Polizei die Aussage zu verweigern", meinte der bisher Unbescholtene. "Warum beschuldigt er Sie, wenn Sie der Retter in Violett sind", will die Richterin wissen. "Das müssen Sie ihn fragen", konterte der Angeklagte.

Angeblicher Rapid-Fan beschrieb Vorfall vor Gericht anders

Im Zeugenstand schilderte der 15-Jährige die Ereignisse jedoch anders. Kaum hatte er die Tribüne erreicht, seien fünf bis zehn Jugendliche auf ihn zugekommen und hätten ihn gefragt, ob er ein Fan von Rapid sei. Nachdem er dies verneinte, wurde er gezwungen, sein Handy und seine Geldbörse abzugeben. Die Jugendlichen durchsuchten daraufhin alle Bildergalerien in den sozialen Medien und entdeckten ein Snapchat-Foto, auf dem eine Rapid-Bettwäsche zu sehen war. Sie betrachteten den Jugendlichen daraufhin als "Späher". Der 15-Jährige versuchte sich zu rechtfertigen, indem er erklärte, dass er bei einem Freund übernachtet hatte, der ein Fan sei. Kaum wurden die Fotos entdeckt, wurde er geschlagen, sowohl mit Fäusten als auch mit Füßen. Der 26-Jährige beteiligte sich ebenfalls an den Angriffen, während die anderen Täter bis heute nicht ermittelt werden konnten. Am Ende hatte der 15-Jährige eine blutige Nasenprellung erlitten, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 26-jährige Mann griff den jungen Burschen an der Schulter und warf ihn aus dem Fan-Sektor. Der 15-Jährige berichtete, dass der Mann ihm gedroht habe, ihn umzubringen, falls er ihn noch einmal sieht. Anschließend wurde der Jugendliche mit großer Kraft hinausgestoßen. Währenddessen wurde sein Handy gestohlen und der Inhalt seiner Geldbörse wurde am Ende des Spiels einem Aufseher im Fan-Sektor übergeben.