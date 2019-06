Nach Raubüberfällen auf Bank in NÖ: Zwei Schuldsprüche

Am Mittwoch ist ein 47-Jähriger wegen schweren Raubes zu 15 Jahren Hft verurteilt worden. Sein Komplize muss fünf Jahre ins Gefängnis. Die Urteile sind rechtskräftig.

Weil er zwei Raubüberfälle auf ein Geldinstitut in Altenmarkt a.d. Triesting (Bezirk Baden) begangen haben soll, ist ein 47-Jähriger am Mittwoch in Wiener Neustadt wegen schweren Raubes zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Sein Komplize, der als Chauffeur fungiert haben soll, muss fünf Jahre ins Gefängnis, teilte das Landesgericht mit. Beide Urteile sind rechtskräftig.