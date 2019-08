Nach Netzproblemen: HoT-Kunden surfen bis Sonntag gratis﻿

In den letzten Tagen waren durch die Netzprobleme bei Magenta auch HoT-Kunden betroffen. Als Entschädigung surfen HoT-Kunden ab sofort gratis.

Der Mobilfunk-Anbieter Magenta-Telekom hatte am Montag und teilweise am Dienstag in ganz Österreich mit massiven Störungen zu kämpfen. Zahlreiche Nutzer berichteten von Ausfällen. Als Wiedergutmachung surfen alle HoT-Kunden bis Sonntag, 18.08. – 24.00 Uhr – gratis.