Nach Ibiza-Affäre: Auch WKO-naher Verein gerät ins Visier

Politiknahe Vereinskonstrukte sind seit der Ibiza-Affäre besonders im Fokus. In diesem Zusammenhang hat der "Falter" einen Verein im Umfeld der Wirtschaftskammer Österreich ausgemacht.

Demnach diente der Verein Austrian Senior Experts Pool (ASEP) als Durchreiche für Millionenzahlungen der Kammer an den weiteren Verein Experten für die Wirtschaft (EFW) zur Versorgung von Frühpensionisten.

Wirtschaftskammer weist Vorwürfe zurück

Die Wirtschaftskammer jedenfalls weist gegenüber dem Magazin Mutmaßungen in Richtung Parteienfinanzierung zurück. Sie schließt diese wie auch verdeckte Zuwendungen an politische Kabinette kategorisch aus. Die Sache sei "ungewöhnlich, aber völlig sauber", wird WKÖ-Vizechef und -Finanzreferent Richard Schenz zitiert. Die Zahlungen flossen demnach im Rahmen eines "Sozialplans" für ehemalige WKÖ-Mitarbeiter, um diese in die Pension zu verabschieden.