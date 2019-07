Nach Brand in Gemeindebauhof in NÖ: Ursache festgestellt

Nach dem Brand im Bauhof der Gemende Ebenthal, steht die Ursache nun fest. Ein technischer Defekt dürfte den Brand ausgelöst haben.

Die Ursache für einen Brand am Donnerstag im Bauhof der Weinviertler Gemeinde Ebenthal (Bezirk Gänserndorf) ist geklärt. Ursache dürfte ein technischer Defekt an einem in einer Halle abgestellten Traktor gewesen sein, teilte Polizeisprecher Heinz Holub am Freitag auf APA-Anfrage mit. Der Schaden liege im untereren sechsstelligen Eurobereich.