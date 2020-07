Mountainbikerin (50) bei Absturz im Bezirk Krems verletzt

Eine Mountainbikerin verlor am Kampsee-Rundwanderweg im Bezirk Krems das Gleichgewicht und stürzte sechs Meter ab. Der Rettungseinsatz im steilen Gelände gestaltete sich schwierig.

Am Kampsee-Rundwanderweg in der Nähe von Krumau am Kamp (Bezirk Krems) ist am Mittwoch eine 50-Jährige mit ihrem Mountainbike rund sechs Meter abgestürzt.