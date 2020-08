Motorradsturz in NÖ: Zwei Personen verletzt

Mittwochvormittag kam es zu einem Motorradsturz in Niederösterreich. Ein 60-Jähriger und seine 56-jährige Ehefrau wurden dabei verletzt.

Ein 60-jähriger Lenker und seine am Sozius mitfahrende 56-jährige Ehefrau sind am Mittwochvormittag bei einem Motorradsturz auf der B39 in Frankenfels (Bezirk St. Pölten) verletzt worden. Der Mann war Polizeiangaben zufolge mit seinem Bike auf nasser Straße in einer Linkskurve ins Schleudern geraten, hatte einen Randstein touchiert und war auf eine Böschung aufgefahren.