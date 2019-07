Motorradlenker kollidierten mit Pkw: Zwei Unfälle in NÖ

Am Mittwoch wurden bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich zwei Motorradlenker im Alter von 58 und 44 Jahren verletzt.

Bei Verkehrsunfällen in Waldegg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) und in Mannersdorf am Leithagebirge (Bezirk Bruck a.d. Leitha) sind am Mittwoch in Niederösterreich Motorradlenker im Alter von 58 und 44 Jahren verletzt worden. Die Biker waren jeweils mit Pkw kollidiert, berichtete die Polizei am Donnerstag. Beide Männer wurden ins Krankenhaus eingeliefert.