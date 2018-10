Mittelmeer-Union: Flüchtlingswelle und Wirtschaftsimpule thematisiert

Am Montag treffen sich Vertreter der EU-Staaten in Spanien, um über die Flüchtlingswelle und Wirtschaftsimpule zu sprechen. Anfang Dezember soll die Diskussion in Wien weitergehen.

Die UPM wurde am 13. Juli 2008 in Paris gegründet und sollte die seit 1995 bestehende euro-mediterrane Partnerschaft (Euromed) fortsetzen. Die Union mit Sitz in Barcelona hat das Ziel, Demokratie, Frieden und Wohlstand für die rund 800 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der Region zu schaffen. Der bisherige Erfolg ist bis heute allerdings recht überschaubar, was vor allem an den Konflikten zwischen den Nahost-Staaten und einigen nordafrikanischen Ländern liegt sowie am ausbleibenden Demokratisierungsprozesses in vielen südlichen Mittelmeeranrainer-Staaten.