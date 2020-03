Mit VIENNA.at zur Premiere von "A Quiet Place 2"

Am 19. März startet der Horrorfilm "A Quiet Place 2" österreichweit in den Kinos. Wir verlosen drei Tickets für die Premiere im Apollo Kino in Wien.

Kurzinhalt zum Film:

Die tödliche Gefahr durch die ebenso grausamen wie geräuschempfindlichen Kreaturen ist noch immer allgegenwärtig. Jeder noch so kleine Laut könnte ihr letzter sein. Evelyn (Emily Blunt) ist mit ihren Kindern Regan (Millicent Simmonds), Marcus (Noah Jupe) und dem Baby nun auf sich allein gestellt. Weiterhin muss die Familie ihren Alltag in absoluter Stille bestreiten. Als sie gezwungen sind, sich auf den Weg in das Unbekannte aufzumachen, merken sie schnell, dass hinter jeder Abzweigung weitere Gefahren lauern. Eine lautlose Jagd beginnt.

Drei Premiere-Tickets für "A Quiet Place 2" zu gewinnen

Zum Start von "A Quiet Place 2" könnt ihr euch 3 Tickets für die Premiere am 18. März im Apollo Kino in Wien sichern.

Der Gewinner wird per E-Mail verständigt.

Infos zur Premiere:

Wann: Mittwoch, 18. März 2020 um 20.15 Uhr

Wo: Apollo Kino, Gumpendorfer Str. 63, 1060 Wien

Kartenabholung ab 19.15 Uhr

A QUIET PLACE II: AB 19. MÄRZ NUR IM KINO!