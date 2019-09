Mit Moped gegen Lkw geprallt: 13-Jähriger in NÖ schwer verletzt

Auf einem Güterweg in Waidhofen an der Ybbs kollidierte ein Moped-Fahrer mit dem Lkw eines Zustellers.

Bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimatstadt Waidhofen a.d. Ybbs ist am Dienstag ein 13-Jähriger schwer verletzt worden. Der Teenager war auf einem Güterweg mit einem Moped gegen den Lkw eines Zustellers geprallt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. "Christophorus 15" flog das Opfer in das Universitätsklinikum Linz.