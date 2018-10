Mit gefundener Bankomatkarte bezahlt: Täterin gesucht

Eine unbekannte Täterin, die am 6. August eine Geldbörse in eine Gesundheitseinrichtung fand und mit der darin enthaltenen Bankomatkarte einkaufen ging, wird von der Polizei gesucht. Hinweise erbeten.

