Missbrauchsverdacht in NÖ: Beschuldigter einschlägig vorbestraft

Der Mann, der eine Neunjährige auf einem Spielplatz in einem Waldstück im Bezirk Mödling sexuell missbraucht haben soll, ist einschlägig vorbestraft.

Mann soll Neunjährige und Elfjährige unsittlich berührt haben

Mutter der Mädchen erstattete Anzeige

Der Niederösterreicher sitzt in der Justizanstalt Wiener Neustadt mittlerweile in Untersuchungshaft, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch auf APA-Anfrage bestätigte. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, die Neunjährige am 9. Juni gegen 17.30 Uhr in einem Waldstück nahe des Spielplatzes an der Hand gepackt und in Folge missbraucht zu haben. Eine gleichaltrige Freundin des Mädchens rief um Hilfe, woraufhin der Mann vom Opfer abließ und flüchtete.