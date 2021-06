Mindestsicherung: Wiener Grüne warnen vor Kürzungen

Am Dienstag haben die Wiener Grünen vor Kürzungen bei der Mindestsicherung gewarnt. Laut der Ex-Regierungspartei plane die rot-pinke Stadtregierungen Verschärfungen in mehreren Punkten.

Die Wiener Grünen haben am Dienstag vor drohenden Kürzungen bei der Wiener Mindestsicherung gewarnt. Das von Rot-Grün in der vergangenen Legislaturperiode ausgearbeitete Modell werde von Rot-Pink in mehreren Punkten verschärft, was den Druck auf die Bezieherinnen und Bezieher erhöhen werde, berichteten die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer und Sozialsprecherin Viktoria Spielmann in einer Pressekonferenz.