Milder März nimmt frostiges Ende

Mit einer Abweichung von +1,3 Grad war der März 2020 viel wärmer als im langjährigen Mittel. Nun nimmt er jedoch ein frostiges Ende.

Der März 2020 war mit einer Abweichung +1,3 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Außerdem viel der Monat laut Experten der Österreichischen Unwetterzentrale auch viel zu trocken aus. Erst zum Monatsende hin haben zwei arktische Kaltlufteinbrüche zu unterdurchschnittlichen Temperaturen und Nachtfrost geführt.

März: 20-Grad-Marke bereits geknackt

Die ersten Tage des Monats waren noch von ergiebigen Niederschlag geprägt. Doch schnell hatte sich stürmisches aber auch mildes Wetter eingestellt. „Viel zu warm war es vor allem im Osten des Landes, weshalb auch die Marillenbäume außergewöhnlich früh zu blühen begonnen haben“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Am 11. und 12. stiegen die Temperaturen sogar verbreitet über die 20-Grad-Marke, so früh wie selten zuvor. In der letzten Märzdekade folgten dann jedoch zwei markante Kaltlufteinbrüche, arktische Luftmassen sorgten dabei auch im Flachland verbreitet für teils mäßigen Nachtfrost.

Besonders im Norden und Osten war der März zu mild. In diesen Gebieten liegt die Abweichung zum langjährigen Mittel bei rund +2 Grad. Im Süden des Landes waren die Temperaturen nahezu durchschnittlich.

Frostiges Ende: März endet mit Schnee

Der milde März endet jedoch frostig. Erst nach dem astronomischen Frühlingsbeginn kam der Winter nochmals auf Touren, so wurde etwa am Sonnblick mit -19,1 Grad der tiefste Höchstwert in der zweiten Märzhälfte sein 1998 gemessen. Mit einem Tiefstwert von -23,1 Grad am Sonnblick sowie am Dachstein wurden auf den Bergen zudem tiefere Temperaturen als im gesamten Winter verzeichnet. Nach über 14 Monaten gab es in Graz am Monatsende auch wieder eine geschlossene Schneedecke, der vergangene Winter war hier nämlich erstmals in der Messgeschichte gänzlich schneelos. Landesweit war der März jedoch um rund 40 Prozent zu trocken.

Stellenweise ungewöhnlich kalt für Ende März

Nachttemperaturen unter 0 °C sind in der zweiten Märzhälfte nicht ungewöhnlich und kommen auch in tiefen Lagen durchschnittlich alle ein bis zwei Jahre vor. Allerdings hat es in einigen Regionen für die Jahreszeit ungewöhnlich stark abgekühlt. Am Flughafen Schwechat hatte es in der Morgen des 31. März 2020 -8,3 °C. So kalt ist es hier statistisch gesehen in der zweiten Märzhälfte nur alle 10 bis 15 Jahre.



Frosttage: mehr als im Februar, weniger als in einem normalen März

„Die Zahl der Tage mit Frost lag in den meisten Regionen knapp unter einem durchschnittlichen März", sagt ZAMG-Klimatologe Orlik. „Aber es gab fast überall mehr Frosttage als im vergangenen Februar, der ungewöhnlich warm verlief. Somit brachte der letzte Monat im meteorologischen Winter weniger Tage mit Frost als der erste Monat des meteorologischen Frühlings".

(APA/Red)