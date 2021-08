Migranten: Burgenlands Polizei bewacht Gemeinden

Die Polizei überwacht im Burgenland verstärkt Gemeinden auf Migranten. Die Bevölkerung sei durch Aufgriffe in Ortschaften verunsichert.

Die burgenländische Polizei hat am Mittwoch angekündigt, im Zuge des Grenzschutzes künftig die Gemeinden im Mittelburgenland verstärkt zu überwachen. Ziel ist es, die Migranten nicht erst in den Ortschaften aufzugreifen, sondern schon davor. Aufgriffe in den Gemeinden hätten zuletzt nämlich für Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt, teilte die Landespolizeidirektion mit. Betroffen sind Deutschkreutz, Nikitsch, Kroatisch Minihof, Lutzmannsburg und Frankenau.