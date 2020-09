Messerattacke in St. Pölten: 21-Jähriger in Haft

Am Sonntagnachmittag wurde in St. Pölten ein 21-Jähriger festgenommen. Er soll bei einem Streit einen irakischen Landsmann leicht mit einem Messer verletzt haben.

Nach einer Messerattacke auf einen 23 Jahre alten Landsmann ist am Sonntagnachmittag ein 21-jähriger irakischer Staatsbürger in St. Pölten festgenommen und in die Justizanstalt beim Landesgericht eingeliefert worden. Die beiden Männer waren laut Polizei in Streit geraten. Opfer und Beschuldigter wurden im Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt behandelt.