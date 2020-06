Melk: Gleitschirmpilot blieb in Baumkrone hängen

Ein 63-jähriger Gleitschirmpilot blieb am Samstag im Bezirk Melk in einer Baumkrone hängen. Der Mann hatte zuvor die Kontrolle über sein Fluggerät verloren, der Freizeitsportler blieb unverletzt.

Ein 63 Jahre alter Gleitschirmpilot ist am Samstag in der Nähe von Texingtal (Bezirk Melk) in etwa 25 Metern Höhe in einer Baumkrone hängen geblieben. Der Mann hatte zuvor die Kontrolle über sein Fluggerät verloren und war einige Meter abgestürzt, berichtete die Polizei. Der Vorfall endete für den Freizeitsportler glimpflich, er blieb unverletzt.