Marillen-Haupternte in der Wachau leicht verspätet gestartet

Rund zehn Tage später als im Durschnitt wurde heute mit der Marillen-Haupternte in der Wachau begonnen. Schuld am verzögerten Start ist das unbeständige und teilweise kühle Wetter im Frühjahr.

In der Wachau hat am Dienstag die Marillen-Haupternte begonnen. Die Früchte seien "qualitativ sehr gut", die Menge werde heuer unter dem Durchschnitt liegen, sagte Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille g.U., zur APA.

Die Nachfrage bezeichnete er als sehr gut. Durch das unbeständige und teilweise kühle Wetter im Frühjahr habe sich der Erntestart verzögert, teilte die Donau-Niederösterreich Tourismus GmbH am Dienstag in einer Aussendung mit.

Schätzungsweise 100.000 Bäume in der Region liefern den Ertrag der Original Wachauer Marille. Angeboten werden die Marillen an Verkaufsständen entlang der Bundesstraße in der Wachau. Um sich die gewünschte Menge zu sichern, wurde eine Vorbestellung bei einem Bauern empfohlen. Beim Kauf sollte man auf das Gütesiegel "Original Wachauer Marille" achten, um ausschließlich die EU-geschützten Früchte zu bekommen, hieß es in der Aussendung.