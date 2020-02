Maria Enzersdorf: Baum stürzte auf Gehweg

Am Mittwoch musste die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf ausrücken, weil ein Baum einen Geh- und Radweg blockierte. Die Kameraden konnten den Baum in 90 Minuten entfernen.

Auch am Tag nach dem Sturmtief "Petra", das zahlreiche Feuerwehren beschäftigte, musste die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf am 5. Februar zu einem weiteren Sturmschaden ausrücken. Ein Baum war auf einen Geh- und Radweg gestürzt während ein Zweiter ebenfalls drohte zu fallen. Zunächst wurde der Weg so gut wie möglich frei gemacht um das Hubrettungsfahrzeug für weitere Arbeiten in Stellung zu bringen.