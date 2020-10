Mann stahl teures Handy in Neunkirchen: Polizei bittet um Hinweise

Ende August stahl ein bislang unbekannter Mann ein hochpreisiges Mobiltelefon in Neunkirchen, nachdem er dieses zuvor online im Namen des 61-jährigen Opfers bestellt hatte.

Bei der Zustellung des Mobiltelefons am 2. September 2020 in Neunkirchen soll er das Paket an der Adresse des Geschädigten direkt vom Zusteller unrechtmäßig übernommen haben. Das Opfer wurde erst durch die Abbuchung von seinem Konto auf die Tathandlung aufmerksam.