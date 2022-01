Mann soll 30-Jährigen in NÖ angeschossen haben: Anklage eingebracht

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat Anklage gegen einen Mann (36) eingebracht, der letzten Sommer einen 30-Jährigen im Zuge eines Streits in St. Pölten angeschossen haben soll.

Mann soll geschossen haben

Der türkische Staatsbürger soll am 21. August des Vorjahres am Mühlweg im Zuge eines Streits die Faustfeuerwaffe gezogen und auf seinen Landsmann geschossen haben. Der 30-Jährige war laut früheren Polizeiangaben zweimal getroffen worden. Er erlitt einen Oberschenkel- und einen Unterschenkeldurchschuss und wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Während noch eine Alarmfahndung nach dem Schützen lief, stellte sich der 36-Jährige auf der Polizeiinspektion Linzer Straße. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Beide Männer haben ihren Wohnsitz in der Landeshauptstadt.