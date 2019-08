Mallorca: Waldviertler stürzt über Stiege und stirbt

Nach einem Lokalbesuch auf Palma de Mallorca stürzte ein 22-jähriger Niederösterreicher über eine Stiege. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf zu.

Ein Niederösterreicher ist nach einem Sturz in Palma de Mallorca am vergangenen Wochenende ums Leben gekommen. Diesbezügliche Medienberichte bestätigte das Außenministerium in Wien.