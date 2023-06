Mädchen blieb mit Finger in Sandspielzeug stecken

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf am Montagvormittag gerufen worden.

Beim Spielen in der Sandkiste war ein Mädchen in einer Kleinkindbetreuung mit dem Mittelfinger in einem Plastikrechen steckengeblieben. Da Versuche, den Finger zu befreien, scheiterten, wählte das Personal den Notruf. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf entfernte das Sandspielzeug laut einer Aussendung mithilfe eines Seitenschneiders und einer Ringsäge.