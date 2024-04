Lyriden-Schauer im April: Wann die Sternschnuppen zu sehen sind

Wer viele Wünsche hat, kann sich auf den Lyriden-Schauer im April freuen: In einer Nacht stehen die Chancen auf Sternschnuppen besonders gut.

Sternschnuppenjäger haben im April wieder die Chance, verglühende Kometentrümmer am Nachthimmel zu sehen. Der Meteorenschwarm der Lyriden zeigt sich in Kürze, so denn das Wetter mitspielt.

Lyriden: Trotz hellen Mondes Chancen auf Sternschnuppen

Allerdings gibt es außer einer möglichen Wolkendecke einen weiteren Wermutstropfen. "Leider stört in diesem Jahr der fast volle Mond", sagte Pilz. Eine Chance auf Sternschnuppen gibt es den Sternfreunden zufolge aber dennoch. Morgens zwischen 3.00 und 4.00 Uhr steht die Sonne noch weit unter dem Horizont und der Mond so tief, dass das Licht weniger stört. Wer die verglühenden Himmelskörper sehen will, muss hoch in den Südhimmel schauen.