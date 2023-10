Lotto-Zwillingsjackpot wartet bei der nächsten Ziehung

Auf die Spielteilnehmer wartet bei der nächsten Lotto-Ziehung wieder einmal ein Zwillingsjackpot.

Bei der Ziehung am Sonntag gab es nämlich weder einen Lotto Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl, daher geht es am Mittwoch beim Sechser um 1,4 Millionen Euro.

Es gibt wieder einen Lotto-Zwillingsjackpot

Die Zahlen 3, 12, 13, 25, 32, 35 und die Zusatzzahl 4 ergaben in der vergangenen Runde auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl, weder per Computer erstelltem Quicktipp noch auf einem Wettschein mit per Hand ausgefülltem Tipp. Damit geht es auch beim Fünfer mit Zusatzzahl zum insgesamt achten Mal im heurigen Jahr um einen Jackpot. Im Topf für Mittwoch werden hier 180.000 Euro erwartet.