Lotto-Zwillingsjackpot geknackt

Beide Jackpots sind bei der Lotto-Ziehung am Sonntag geknacht worden. In beiden Fällen gab es einen Sologewinn..

Ein Spieler aus der Obersteiermark sicherte sich am Sonntag den Lotto-Jackpot.

Steirer gewinnt bei Lotto-Ziehung 1,6 Mio. Euro

Dem Steirer gelang es, die "sechs Richtigen" im zweiten von zwei gespielten Tipps zu knacken. Er gewann so rund 1,6 Millionen Euro. Ein Kärntner sicherte sich mit einem Quicktipp einen Fünfer mit Zusatzzahl und darf sich nun über die Jackpot-Summe von mehr als 212.000 Euro freuen.

LottoPlus-Ziehung ohne Sechser

Keinen Sechser-Gewinn gab es dagegen bei der LottoPlus-Ziehung. Die 45 Spieler mit einem Fünfer teilen sich damit die Gewinnsumme und gewannen damit jeweils mehr als 7.700 Euro. Am kommenden Mittwoch geht es bei der LottoPlus-Ziehung um rund 150.000 Euro.

Auch Joker-Ziehung ohne Gewinner

Auch die Joker-Ziehung am Sonntag brachte zum zweiten Mal in Folge keinen Gewinner. Am Mittwoch geht es um einen Joker-Doppeljackpot. Im Topf warten dann rund 500.000 Euro.