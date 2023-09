Lotto: Weder Sechser noch ein Fünfer mit Zusatzzahl

Bei der Ziehung am gestrigen Mittwoch gab es nämlich weder einen Lotto Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl.

Es ist wieder einmal Zeit für einen sogenannten Zwillingsjackpot bei Lotto. Da niemand die "sechs Richtigen" getippt hatte, geht es am kommenden Sonntag beim Sechser um 1,5 Millionen Euro.

Lotto brachte weder Sechser noch ein Fünfer mit Zusatzzahl

Mit den Zahlen 1, 18, 25, 26, 36, 39 und der Zusatzzahl 41 gab es in der vergangenen Runde auch beim Fünfer mit Zusatzzahl weder einen vom Computer erstellten richtigen Quicktipp noch einen auf einem Wettschein per Hand ausgefüllten richtigen Tipp.

Damit geht es auch beim Fünfer mit Zusatzzahl zum vierten Mal im heurigen Jahr in der kommenden Runde um einen Jackpot. Im Topf für Sonntag liegen hier 200.000 Euro.

LottoPlus-Ziehung endete ohne einen Gewinn im Sechser-Rang

Auch die LottoPlus-Ziehung endete ohne einen Gewinn im Sechser-Rang. Daher wurde die Gewinnsumme gemäß den Spielbedingungen auf die Fünfer aufgeteilt. 26 Spielteilnehmer:innen können sich somit über 9.533,20 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser am Mittwoch werden 250.000 Euro erwartet.

Kein Wettschein hatte die richtigen Joker-Zahlen

Bei der Mittwochsziehung wurde auch kein Wettschein mit der richtigen Joker Zahl abgegeben. In der nächsten Runde wartet hier nun ebenfalls ein Jackpot auf die Spielteilnehmer:innen. Für die richtige Ziffernkombination werden rund 350.000 Euro ausgespielt. Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.