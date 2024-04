Lotto-Jackpot bei Lotto-Bonusziehung am Freitag

Bei der Lottoziehung am Mittwoch konnte niemand die sechs Gewinnzahlen richtig vorhersagen. Deshalb geht es bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag um einen Jackpot.

Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag warten 1,2 Millionen Euro auf den Spieler mit den "sechs Richtigen". Die Ziehung wird vom Sänger und Musiker Cesár Sampson präsentiert, welcher beim Eurovision Song Contest 2018 den dritten Rang belegte.

Lotto-Ziehung am Mittwoch: Zwei Fünfer mit Zusatzzahl

Auch LottoPlus-Ziehung am Mittwoch ohne Sechser

Zwei Spieler gewinnen bei Joker-Ziehung

Beim Joker können sowohl eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer aus Kärnten als auch aus der Steiermark einen Gewinn verbuchen. In beiden Fällen kam der Gewinn durch einen einzelnen abgegebenen Tipp zustande. Der Kärntner Joker-Gewinn fiel "in letzter Minute" - in der dritten von insgesamt drei gespielten Runden auf einem EuroMillionen-Schein, während der steirische Gewinn mit einem Lotto-Normalschein erzielt wurde.