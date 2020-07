Lotto: Am Sonntag geht es um 3,5 Millionen Euro

Am Sonntag warten beim Lotto 3,56 Millionen Euro. Es handelt sich um einen Dreifachjackpot.

Beim Lotto sind am gestrigen Mittwochabend zum dritten Mal in Folge die sechs richtigen Tipps ausgeblieben. Damit wartet in der Ziehung am Sonntag ein Dreifachjackpot, bei dem es um rund 3,5 Millionen Euro geht. Auch bei LottoPlus standen auf keinem Wettschein die "sechs Richtigen", bei keinem Spielteilnehmer stand auch die richtige Joker Zahl.