Lokal-Brand in der SCS durch Sprinkleranlage verhindert

Eine Sprinkleranlage hat in der Nacht auf Dienstag laut FF Wiener Neudorf einen Brand in einem japanischen Lokal in der SCS verhindert.

Die Flammen in der Küche wurden laut einer Aussendung von einem Atemschutztrupp rasch gelöscht. 28 Mann standen mehr als 90 Minuten im Einsatz.

Feuerwehr konnte Flammen in Küche rasch löschen

Die FF Wiener Neudorf war um 23.14 Uhr alarmiert worden. Nur vier Minuten später bestätigte der Aussendung zufolge der im Einkaufszentrum anwesende Brandschutzbeauftragte das Feuer. Daraufhin wurde die Alarmstufe durch die Bezirksalarmzentrale erhöht.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr seien die Flammen durch die Sprinkleranlage bekämpft worden, bestätigte Einsatzleiter Walter Wistermayer, Kommandant der FF Wiener Neudorf. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.