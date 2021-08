LKW-Unfall auf der S5 bei Grafenwörth

Zur Menschenrettung nach einem LKW-Unfall wurden die Feuerwehren Grafenwörth, Jettsdorf und Fels/Wagram am Montagmorgen auf die S5 Richtung Krems zwischen Fels und Grafenwörth gerufen.

Ein LKW war von der Autobahn abgekommen und durch den Begrenzungszaun und über den Begleitweg in einem nahen Feld zum Stehen gekommen.

Notarzt kam zufällig vorbei

Zur Landung des Notarzthubschraubers wurde die S5 in Richtung Krems durch die Autobahnpolizei gesperrt und der Verkehr bei Fels/Wagram abgeleitet.

Hubschrauber brachte Fahrer ins Spital

In Zusammenarbeit von Rettungsdienst und Feuerwehr wurde der Verletzte über die Böschung getragen und in den Notarzthubschrauber verfrachtet. Anschließend an den Start des Hubschraubers konnte wieder eine Fahrspur für den Verkehr geöffnet werden.