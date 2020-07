Lkw prallte auf der A2 gegen Leitschiene: Unachtsame Lenker gefährden Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt wurde in der Nacht auf Donenrstag zu einem Einsatz auf der A2 gerufen, wo ein Lkw geborgen werden musste. Unachtsame Pkw-Lenker gefährdeten die Florianijünger.

Am 8. Juli kurz vor Mitternacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt zu einer Lkw-Bergung auf die A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Graz gerufen.

A2: Lkw-Bergung mit Hindernissen

Ein Lkw hatte die Leitschiene touchiert und die Palettenhalterung am Auflieger verloren, wodurch dieser nicht mehr weiterfahren konnte. Trotz Absperrmaßnahmen kam es durch unachtsame Fahrzeuglenker zu gefährlichen Situationen. Der Einsatzleiter entschied, zur raschen Beseitigung der Gefahr die Palettenaufnahme unter dem Sattelauflieger mit Hebekissen anzuheben und mit Ratschengurten zu fixieren. Dazu wurden auf beiden Seiten des Lkws Hebekissen in Stellung gebracht. Synchron wurde die Palettenhalterung angehoben und anschließend fixiert.

Pkw-Lenker überfuhr Blitzleuchte

Absperrmaßnahmen bei Lkw-Bergung von Rasern ignoriert

"Wir appellieren dringend an die Autofahrerinnen und Autofahrer aufmerksam am Straßenverkehr teilzunehmen. Jede Ablenkung kann in einem Desaster enden", erklärt Feuerwehrkommandant Josef Bugnar.

Der Lkw konnte - unter Geleitschutz der Feuerwehr - zum nächsten Rastplatz fahren. Die Unfallursache ist unbekannt. "Hervorzuheben ist die - gewohnt - großartige Kooperation mit der Exekutive," so die FF Wiener Neustadt in ihrer Aussendung.