Literatur und Coronavirus: Virtuelle Buchpräsentation und Online-Vorlesen

Literaturkonsum in Zeiten der Corona-Krise: Publikumsliebling Chris Lohner und Burgschauspielerin Caroline Peters machen vor, wie man in Zeiten von Ausgangssperre trotzdem live sein Publikum erreichen kann.

Die aktuelle Corona-Krise verändert auch die Art, wie man abseits vom Selber-Lesen Literatur konsumiert: Auf eine virtuelle Buchpräsentation muss etwa Chris Lohner zurückgreifen. Die Autorin stellt am heutigen Montag ihr neues Werk "Ich bin ein Kind der Stadt" in einem Live-Stream vor.

Chris Lohner präsentiert ihr neues Buch mit Livevideo

In ihrem Buch erzählt Lohner von ihrer Kindheit, wurde sie doch mitten im Zweiten Weltkrieg in Wien geboren. Als kleines Mädchen wuchs sie in der zerbombten Stadt auf und nahm diese nicht nur als von Entbehrungen und Ungewissheit geprägt wahr, sondern erkundete ein für "sie spannendes Wien, voller Abenteuer", wie es in der Ankündigung des Verlags heißt. "Vom Beginn ihres Lebens bis zur Unterzeichnung des Staatsvertrages vor dem Schloss Belvedere mit tausenden Wienern und Ihren Eltern nimmt sie die Leser mit auf eine spannende und beeindruckende Zeitreise durch ihr Leben als Kind der Kriegszeit."