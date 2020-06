Level: Juni-Gehalt und Urlaubsgeld noch offen

Level-Angestellte müssen derzeit noch auf ihr Juni-Gehalt sowie Urlaubsgeld warten. Das Geld sollte jedoch noch im Juli am Konto sein.

Am Freitag haben zwei Betriebsversammlungen des in die Insolvenz geschickten Billigfliegers Level stattgefunden. Offen seien noch das Juni-Gehalt und das anteilige Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld, teilte die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) am Freitag mit. Die offenen Entgeltforderungen werden beim Insolvenzentgeltfonds eingebracht.