Lehrerausbildung: Kinderschutz soll Thema werden

Das Thema Kinderschutz soll auch in den neuen Lehramtsstudien verankert werden, so Bildungsminister Polaschek am Dienstag.

Man werde Maßnahmen setzen, damit Lehrerinnen und Lehrer Anzeichen erkennen können, dass bei einem Kind etwas nicht stimmt, kündigte Bildungminister Martin Polaschek (ÖVP) an. Dazu werde es etwa Fort- und Weiterbildungsangebote geben. "Es wird aber auch in den neuen Lehramtsstudien ein Thema sein müssen."

Schulen sollen Konzepte für Kinderschutz anpassen müssen

Durch eine Novelle des Schulunterrichtsgesetzes sollen Schülerinnen und Schüler künftig besser vor physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt geschützt werden. Unter anderem sei man auch dabei, entsprechende Kinderschutzkonzepte vorzubereiten, so Polaschek. "Das werden vorgefertigte Texte sein, wo die Schulen nur mehr schulspezifische Dinge hineinschreiben müssen."

Plakolm fordert weiter strengere Strafen