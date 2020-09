Lebensgefährtin mit Messer getötet: Prozess in NÖ

Im Dezember 2019 soll ein 54-Jähriger seine 48-jährige Lebensgefährtin getötet haben. Am heutigen Donnerstag steht er vor Gericht.

Am Landesgericht Korneuburg muss sich am Donnerstag ein 54-Jähriger wegen Mordes verantworten. Der Staatenlose soll am 8. Dezember 2019 seine 48-jährige Lebensgefährtin im gemeinsamen Wohnhaus in einer Marktgemeinde im Bezirk Mistelbach mit einem Küchenmesser erstochen haben. Zum Tatzeitpunkt war der Angeklagte alkoholisiert, ein chemisches Gutachten bescheinigte dem Mann etwa 2,04 Promille.