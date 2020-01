LaudaMotion-Flieger kämpfen erneut mit technischen Problemen

Am Sonntag hatten LaudaMotion-Flieger erneut mit technischen Problemen zu kämpfen. Ein Airbus blieb in Italien liegen und auch zwei andere Maschinen standen vorübergehend.

Die österreichische Ryanair-Tochter LaudaMotion kämpft nach einer Meldung des Luftfahrtportals "Austrian Wings" vom Montag weiter mit technischen Problemen bei ihren Flugzeugen. Demnach waren am Sonntag zunächst zwei Airbus A320 (OE-LOW und OE-LMC) vorübergehend nicht flugfähig. Am Abend sei dann ein weiterer Airbus (OE-IHL) auf der Rotation Stuttgart-Neapel-Stuttgart in Italien liegengeblieben.

Geschichte der Maschinen als mögliche Erklärung für Ausfälle

Piloten und ehemalige Techniker machen laut "Austrian Wings" auch die Geschichte der Maschinen in Diensten von LaudaMotion für die in den vergangenen Wochen immer wieder aufgetretenen Probleme verantwortlich. Viele Flugzeuge sind demnach mehrere Jahre in Ländern der Dritten Welt oder von Airlines mit einer fragwürdigen Sicherheitsbilanz betrieben worden und sind in einem dementsprechenden technischen Zustand.